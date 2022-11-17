Слишком дорого: глава южноуральского минсельхоза предложил отменить закон о бездомных животных

Южноуральский минсельхоз выступил с инициативой коррекции закона о безнадзорных животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин предложил отказаться от принципа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), заявленного в настоящее время в законе об обращении с безнадзорными животными. Об этом чиновник заявил в ходе заседания комитета регионального парламента по аграрной политике.

По словам Кобылина, чтобы соответствовать требованиям действующего федерального закона, в области необходитмо построить 15 приютов для бездомных животных, что обойдется казне в 1,5 миллиарда рублей. «47 тысяч рублей на содержание одной головы в год. Это еще полмиллиона. Надо менять этот закон кардинально, вообще его отменять. Альтернативные предложения в ЗСО направлены», – сообщил во время своего выступления министр.

Напомним, принцип ОСВВ подвергается критике в России на протяжении многих месяцев – практически, с момента вступления в силу действующей редакции закона. Его противники именно с началом реализации этого принципа связывают участившиеся случаи нападения безнадзорных животных на людей.

Оппоненты же заявляют, что проблема не в самом принципе, а в невозможности его массовой реализации, так как в России на сегодня просто нет необходимого количества приютов для животных.

Уточнить, какие именно альтернативы действующей редакции закона предлагает региональный минсельхоз, уточнить на момент публикации не удалось. Поэтому пока сложно сказать, насколько снизятся расходы бюджета при их реализации.

Интересно однако отметить, что совсем недавно мэрия Челябинска намеревалась потратить на новогоднюю иллюминацию 500 миллионов рублей – в тысячу раз больше, чем тратится из бюджета региона на содержание бездомных собак в год. И возражений чиновников правительства Челябинской области эти планы городских чиновников не вызвали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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