В Великобритании 400-летний паб сменил легендарное название из-за «понаехавших»

Хозяева популярного питейного заведения в Великобритании отказались от легендарного названия из боязни обвинений в расизме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», паб The Black Bitch, бывший визитной карточкой шотландского городка Линлитгоу, сменил название на Willow Tree («Плакучая ива»). Такое решение принял владелец – крупная компания Greene King.

Собственники пошли на этот шаг из-за участившихся обвинений в расизме, звучавших из уст представителей BLM.

Переименовали паб, несмотря на категорическое несогласие местных жителей. Противники решения пытались напомнить собственникам, что название, которое самое известное заведение городка носило около 400 лет, никакого отношения к цвету человеческой кожи не имеет.

В действительности название паба никогда не было оскорбительным, и даже было предметом гордости жителей городка. История его уходит глубоко в древность. Еще в XIII веке в городке ходила легенда о верной собаке породы грейхаунд.

«Согласно легенде, некоего жителя Линлитгоу приговорили к смерти. За что – уже никто не помнит, но это и не важно. Его отвезли на островок посреди озера и приковали цепями к дубу, чтобы он умер голодной смертью, пишет телеграм-канал «Пьяный мастер». – Время шло, а мужик все не умирал. Выяснилось, что его верная собака каждое утро заплывала на остров и приносила тому еду и воду. Собаку схватили и приковали к тому же дереву рядом с хозяином. В общем, умерли они вместе. С тех пор черная собака у дуба стала символом Линлитгоу, а паб The Black Bitch – главным заведением города. Да и жителей городка соседи называли Black Bitches, чем те очень гордились».

Но красивая легенда не впечатлила сторонников BLM. Добавило остроты и то, что основатель бара занимался еще и работорговлей.

И хотя жители городка собрали 12 тысяч подписей под петицией за сохранение старого названия и получили поддержку местных властей, нападки на собственников не прекратились.

Те решили в бутылку не лезть, вспомнили о том, что бар не всегда носил это название. Теперь паб будет называться «Плакучая ива».

В отличие от жителей шотландского городка обитатели российского сектора Мировой паутины новое название оценили позитивно:

«Ждем пьяного чувака с гипсом и песней про зайцев», – комментируют они ситуацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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