«Металлург» не смог прервать победную серию «Автомобилиста»

Магнитогорский «Металлург» проиграл «Автомобилисту» в Екатеринбурге – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч между двумя лидерами Восточной конференции сохранял интригу до самого конца.

Открыли счет магнитогорцы: на 16-й минуте встречи Филипп Майе завершил розыгрыш Брендана Лайпсика и Коди Кёррана – 1:0. Но уже через 50 секунд Стефан Да Коста после паса Степана Хрипунова восстановил равновесие – 1:1.

Во втором периоде первыми забили екатеринбуржцы: на 26-й минуте матча Кёртис Валк вывел вперед хозяев – 2:1. Теперь уже магнитогорцам прилось догонять. Им понадобилось на это порядка девяти минут: на 35-й минуте Андрей Чибисов реализовал большинство – 2:2.

В третьем периоде команды также забили по одной шайбе. На 49-й минуте «Магнитку» вывел вперед Павел Акользин – 3:2. На 56-й минуте матча Степан Хрипунов с подачи Стефана Да Косты вновь сравнял счет – 3:3.

Дополнительный период остался за «Автомобилистом», и Кёртис Валк поставил победную для хозяев точку – 4:3. Екатеринбуржцы продлили победную серию до пяти матчей.

19 ноября «Металлург» встречается в Челябинске с «Трактором».

Челябинск, Виктор Елисеев

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