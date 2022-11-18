В Челябинске два трамвая изменят маршруты

Два челябинских трамвая изменят привычные маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», трамвай №5 «Завод Колющенко – ЧЭМК» с 1 декабря будет следовать по улице Карла Маркса, вместо улицы Труда. В остальном – без изменений. Теперь трамваи №5 и №22 от ТРК «Куба» в сторону Монтажного колледжа будут отправляться с одной остановки.

Изменение позволит сократить время в пути, отмечают транспортники.

В свою очередь, трамвай №7 «Завод Колющенко – ЧГРЭС» с 25 ноября будет следовать по улице Труда, вместо улицы Карла Маркса. В остальном – без изменений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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