Магнитогорец устроил в собственной квартире кровавую баню

Житель Челябинской области подозревается в убийстве супруги и покушении на убийство трехмесячного сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла днем 17 ноября в квартире одного из домов Магнитогорска.

Мужчина был пьян, когда между ним и супругой вспыхнула ссора. Во время разбирательств он схватился за нож. От полученных ранений женщина скончалась. После этого магнитогорец набросился на трехмесячного сына, которого тоже несколько раз ударил ножом. Ребенка спасли полиция и медики, сейчас он находится в больнице, состояние его здоровья оценивается как стабильное.

В лечебное учреждение поступил и сам южноуралец с ножевыми ранениями.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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