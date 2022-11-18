Южноуральские спасатели эвакуировали обессилевших лебедей с замерзшего озера

В Челябинской области спасли двух лебедей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, в Карталинском районе на озере у поселка Мичуринский спасатели Локомотивного отряда, невзирая на ломающийся лед, смогли успешно эвакуировать двух травмированных лебедей.

Местные жители долго наблюдали за птицами, не улетавшими с воды. Тонкий лед не давал возможности приблизиться к лебедям, возможно, нуждавшимся в помощи. В ночь со среды на четверг последний участок открытой воды затянулся льдом. Птицы остались без корма и оказались беззащитны перед сухопутными хищниками.

Чтобы предотвратить возможные ЧП, связанные с выходом на опасный хрупкий лед людей, переживавших за судьбу птиц, спасатели выехали для оказания помощи отставшим от стаи лебедям.

Как рассказали спасатели, лебедь обычно оказывает сопротивление при попытках ее поймать, однако вчера, 17 ноября, птицы добровольно позволили взять себя в руки, вероятно,предчувствуя, что в данный момент помочь им может только человек.

По хрустевшему под ногами и ломавшемуся льду спасатели вынесли двух лебедей на берег и передали сотрудникам охотинспекции. Сегодня птицы уже разместились в вольерах специального приюта, где их подлечат и помогут восстановить силы. Весной, после комфортной зимовки, лебеди вернутся в привычную среду обитания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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