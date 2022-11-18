В Russian judo Tour в Челябинске примут участие спортсмены из семи стран

Заключительный этап Russian judo Tour пройдет в Челябинске уже в эти выходные.

Как передает корреспонент РИА «Новый День», на участие в четвертом этапе Russian judo Tour – международных соревнованихя по дзюдо «Памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Г. Веричева», заявились более 250 спортсменов. Об этом сообщили в министерстве физической культры и спорта Челябинской области.

Помимо российских дзюдоистов, в соревнованиях будут участвовать представители Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Израиля, Монголии и Индии. Впрочем, среди участников состязаний могут произойти изменения.

Напомним, новый профессиональный тур проводится в этом году впервые. Предыдущие туры прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске и Майкопе. Челябинск будет принимать четвертый, завершающий, этап профессионального турнира.

Челябинскую область будут представлять на турнире более 40 борцов, среди которых действующая чемпионка России Сабина Гилязова, серебряный призер Дина Гизатулина, призеры всероссийских и международных стартов Таисия Киреева, Ирина Зуева, Анастасия Холодилина, победитель Всемирной универсиады – 2011, призер чемпионатов мира Денис Ярцев и другие.

Соревнования пройдут 19-20 ноября в «Манеже» УралГУФК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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