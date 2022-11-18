Новые троллейбусы начнут ходить в Челябинске через несколько месяцев

Новые троллейбусы выйдут на челябинские маршруты в начале 2023 года.
Как передает корреспонент РИА «Новый День», первые 20 троллейбусов модели «Синара-6254» поступят в Челябинск до конца 2022 года. Об этом заявил руководитель направления по закупкам и логистике ООО «Синара – Городской Рельсовый Транспорт» Максим Орлов в ходе Челябинского экономического форума.
По словам топ-менеджера, разработанные «Синарой» прототипы электробуса и троллейбуса успешно прошли заводские испытания. Сейчас компания получает сертификат типа транспортного средства. После этого, уже в следующем году серийный выпуск этой техники начнется на собственной производственной площадке, создаваемой на территории Челябинского трубопрокатного завода.
Но первые троллейбусы придут в Челябинск раньше. В конце текущего года 20 машин прибудут с опытного завода в Санкт-Петербурге. В начале 2023 года они должны выйти на маршруты.
Заменить троллейбусный парк группа «Синара», ставшая концессионером троллейбусных перевозок в Челябинске, намерена полностью к концу 2023 года.
Челябинск, Виктор Елисеев
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