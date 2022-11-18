Юг Челябинской области завалит снегом

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, 19 ноября в южных районах региона ожидается снег, местами сильный, днем на дорогах снежные заносы. Учитывая прогнозируемые сильные снегопады, автомобилистам советуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности.

Ноябрь 18, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»