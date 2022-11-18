Сходил в театр... Неудачное свидание обошлось челябинцу в 150 тысяч рублей

Попытка приобрести билеты на спектакль стоила жителю Челябинска почти 150 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Ленинский» в Челябинске обратился 26-летний местный житель.

По словам молодого человека, он познакомился в соцсетях с девушкой. После недолгого общения та предложила встретиться. Романтичная собеседница выбрала местом знакомства театр, а для большего удобства скинула поклоннику ссылку якобы для покупки билетов онлайн.

Правда, обогатиться культурно так и не удалось. Как только челябинец зашел на предложенный ресурс и ввел данные своей банковской карты, с его счета произошло десять списаний на общую сумму порядка 145 тысяч рублей. После чего новая знакомая перестала выходить на связь, а затем и удалила свой аккаунт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Сотрудники полиции напоминают о недопустимости передачи персональных данных банковских карт и кодов из смс-сообщений посторонним. «Не переходите по ссылкам, которые вы получаете в мессенджерах от незнакомцев. Как правило, они ведут на сторонние ресурсы, предназначенные для кражи средств и реквизитов банковских карт. Если противоправное деяние уже произошло и вы лишились денежных средств вследствие мошеннических действий, незамедлительно обращайтесь в полицию», – советуют стражи порядка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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