В Челябинске вручили первый жилищный сертификат жительнице Херсонской области

Пенсионерка из Херсонской области получила жилищный сертификат в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, сегодня, 18 ноября, первый сертификат на покупку жилья получила 81-летняя пенсионерка, вынужденно покинувшая Херсонскую область.

Женщина живет в Челябинске и одной из первых подала заявление на получение жилищного сертификата. Всего, по данным минстроя, в региональное ведомство поступило 12 таких заявлений (итоги в министерстве будут подводить каждую неделю).

Напомним, сертификат дает возможность жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно переехавшим в другие регионы России во время эвакуации, приобрести жилье на новом месте. В Челябинской области сложностей с приобретением возникнуть не должно: максимально доступная сумма рассчитывается, исходя из среднероссийской стоимости квадратного метра – 83,4 тысячи рублей, что выше, нежели на жилищном рынке Южного Урала.

Помимо жилищных сертификатов, жители Херсонщины также имеют право на получение единовременной выплаты в 100 тысяч рублей на приобретение имущества. Этот процесс организует министерство социального развития Челябинской области. В ведомстве подтвердили, что заявления на получение пособия также начали поступать его специалистам. Но назвать количество затруднились.

Челябинск, Виктор Елисеев

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