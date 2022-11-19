«Трактор» уступает в южноуральском дерби

Челябинский «Трактор» на домашней арене проиграл магнитогорскому «Металлургу» в овертайме – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские хоккеисты сумели навязать землякам борьбу, но уступили одному из лидеров КХЛ в овертайме.

Счёт на 5-й минуте встречи открыл нападающий магнитогорцев Никита Коростелев, завершивший розыгрыш Филиппа Майе и Ярослава Хабарова – 1:0.



Лишь на 34-й минуте матча Теэму Пулккинен с передач Альберта Яруллина и Алексея Бывальцева сравнял счет.



Третий период прошел в безуспешных попытках забить победную шайбу. Но клубы, скорее, уже надеялись на дополнительной время. И игра логично перешла в овертайм.

В четвертом периоде нападающий «Магнитки» все расставил по своим местам – 2:1 в пользу магнитогорского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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