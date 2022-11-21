Руководству Госдумы собираются поднять зарплату

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поднять зарплату своим заместителям и председателям комитетов. Повышение обещают провести за счет средств, сэкономленных парламентом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Госдуме и Совете Федерации действует правило равенства мандатов. Рядовые депутаты и «топ-менеджмент» различаются лишь числом помощником: у первых их 7, у вторых больше, плюс им помогают госслужащие. Зарплата от поста до сих пор не зависила: больше остальных получают лишь спикеры.

Зарплата председателей обеих палат, согласно статье 27 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы, соответствует доход премьер-министра и на 40% превышает средний министерский уровень, к которому приравнена зарплата всех остальных депутатов, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме.

Сообщается, что в 2018 году официальная зарплата парламентариев составляла 399 тыс 300 рублей до вычета налога, а фактическая среднемесячная зарплата с учетом больничных и отпусков за шесть месяцев составила 388 тыс рублей.

Теперь Володин предлагает повышать зарплату в зависимости от поста депутата в Госдуме и выплачивать надбавку за счет экономии средств средства, выделенных по регламенту Совета Федерации или Госдумы «в пределах бюджета соответствующей палаты парламента». По данным источников, в текущем году Госдума сэкономила 600 млн рублей.

Москва, Игорь Юров

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