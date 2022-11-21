«Мусорные» компании Копейска оштрафовали за отказ принимать отходы от регоператора

Суд вновь подтвердил злоупотребление со стороны копейских компаний, отказавшихся принимать ТКО от регоператора из-за финансовых разногласий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, Арбитражный суд Челябинской области признал две копейские компании виновными в злоупотреблении своим доминирующим положением. Таким образом он подтвердил правомерность решения антимонопольного органа.

Напомним, ранее Челябинское УФАС России установило нарушение закона о защите конкуренции в действиях ООО «Комтранссервис» и ООО «Комтранссервис+», отказавшихся в 2020 году принимать твердые коммунальные отходы от регионального оператора по обращению ТКО в Челябинском кластере после того, как между ними возникли финансовые разногласия.

Компания «Комтранссервис» организует работу по захоронению отходов на полигоне «Южный» – единственном на территории Копейска. В свою очередь «Комтранссервис+» занимается обработкой ТКО на расположенной на том же полигоне мусоросортировочной станции.

В марте 2020 года из-за финансовых разногласий, возникших с ООО «Центр коммунального сервиса», компании отказались принимать у него мусор. Копейские предприниматели обвинили регоператора в неплатежах за уже оказанные услуги. Однако антимонопольщики, несмотря на это, признали их действия злоупотреблением монопольным положением. В ФАС сочли, что, будучи единственными операторами по обработке и захоронению отходов в муниципалитете, компании не имели права отказывать в оказании услуг ЦКС.

Копейчане же рассматривали отказ в оказании услуг регоператору самозащитой и настаивали, что неоплата уже выполненных ими работ могла привести к прекращению их деятельности.

Но антимонопольщиков их позиция не убедила. «Право на односторонний отказ от оказания услуг договорами не предусмотрено. Более того, перенаправление потоков ТКО на иные объекты является нарушением Территориальной схемы обращения с ТКО как со стороны регионального оператора, так и со стороны операторов», – заявили в УФАС.

В ходе рассмотрения дела оказание услуг было возобновлено. Но антимонопольное ведомство все-таки оштрафовало ООО «Комтранссервис» на 201 тысячу рублей и ООО «Комтранссервис+» 134 тысячи рублей.

Компании пытались оспорить эти постановления, но Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд уж признали законность решения антимонопольного органа. Позднее Арбитражный суд Уральского округа вернул дело на повторное рассмотрение.

Однако и после повторного рассмотрения позиция арбитража не изменилась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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