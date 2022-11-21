В Челябинске после скандала отказались от многомиллионных трат на «озеленение» имиджа города

В Челябинске отказались от от продвижения материалов об «экологичности» города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МАУ «Информационная группа «Вечерний Челябинск» отменила запрос ценовых предложений на оказание услуг по размещению и продвижению (таргетированию) информационных материалов в информационно-коммуникационной сети Интернет. Это указано в заявке, размещенной на портале госзакупок.

Напомним, соответствующий запрос появился в системе 13 ноября текущего года. Целью комплекса мероприятий назвали «повышение информированности общественности о деятельности, ключевых инициативах и проектах органов местного самоуправления города Челябинска в области экологии, социальной политики и корпоративного управления, а также формирования позитивной репутации города Челябинска».

За это муниципальное учреждение готово было отдать 7,3 миллиона рублей. Решение комиссия намеревалась принять 21 ноября. Заказ надо было выполнить до 25 декабря текущего года.

За это время подрядчик должен был раскрутить два снятых заказчиком видеоролика хронометражом не менее 60 секунд каждый, двухсерийный фильм. То и другое – на портале РБК. Кроме того, обеспечить лендинг на площадке РБК подкаста заказчика из 10 выпусков хронометражом от 20 до 30 минут каждый.

В текстовом сопровождении рекомендовалось использовать слова и словосочетания (необязательно все) «Челябинск», «экологические компетенции», «экологические технологии», «подкаст», «эксперты», «чистый город», «чистый мегаполис», «экологическое сознание», «перемены», «новое», «лучшее», «меняется» и их производные формы.

О конкурсе стало известно в начале прошлой недели, и инициатива принадлежащего мэрии издания вызвала шквал насмешек и возмущения. Как назло, в пятницу той же недели в Госдуме прошли парламентские слушания по проблемам реализации программы «Чистый воздух», во время которых Челябинск получил нелестные оценки.

Возможно, инициаторы неоднозначных мероприятий по «продвижению» нового, экологичного имиджа Челябинска сочли, что сейчас не слишком удачное время для их реализации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»