Дело о гибели младенца, задохнувшегося в кроватке, отправили в суд под Челябинском

В Сосновском районе женщина предстанет перед судом за причинение по неосторожности смерти малолетнему сыну.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района направило в суд уголовное дело в отношении 23-летней жительницы поселка Полетаево, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну.

Напомним, трагедия произошла в конце октября нынешнего года. По словам женщины, вечером она накормила своего сына и уложила спать. Утром младенца нашли мертвым. Мальчик умер от асфиксии.

«Проявив преступную небрежность, несмотря на рекомендации врачей, женщина уложила ребенка в кровать на живот и оставила без присмотра на длительный период», – пришли к выводу в прокуратуре. В результате действий женщины ребенок задохнулся .

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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