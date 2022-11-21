Дело о гибели младенца, задохнувшегося в кроватке, отправили в суд под Челябинском

В Сосновском районе женщина предстанет перед судом за причинение по неосторожности смерти малолетнему сыну.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района направило в суд уголовное дело в отношении 23-летней жительницы поселка Полетаево, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну.
Напомним, трагедия произошла в конце октября нынешнего года. По словам женщины, вечером она накормила своего сына и уложила спать. Утром младенца нашли мертвым. Мальчик умер от асфиксии.
«Проявив преступную небрежность, несмотря на рекомендации врачей, женщина уложила ребенка в кровать на живот и оставила без присмотра на длительный период», – пришли к выводу в прокуратуре. В результате действий женщины ребенок задохнулся .
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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