Смог над Южным Уралом задержится на неделю

В шести городах Челябинской области сохраняется режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сохранятся в регионе с 16 по 23 ноября.

В связи с этим в Челябинске, Златоусте, Коркино, Карабаше, Сатке и Магнитогорске режим НМУ первой степени опасности будет действовать до 19 часов 23 ноября.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Между тем, челябинцы продолжают жаловаться на окутавший город смог, сопровождающийся химически запахом. В социальных сетях горожане публикуют фотографии зависающих над областным центром плотных клубов дыма.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»