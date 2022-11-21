Полторы сотни детских садов и школ Челябинска получали продукты с перебитым сроком годности

В Челябинске коммерсанты снабжали образовательные учреждения мясными продуктами с поддельным сроком годности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, что в детские учреждения Челябинска поступала продукция, не отвечающая ветеринарно-санитарным правилам, удалось выяснить с помощью ФГИС «Меркурий».

В ноябре текущего года специалисты ведомства установили, что одно из предприятий города неправомерно поставляло продукцию в дошкольные учреждения. Получая от партнеров субпродукты (печень, сердце) производства Аргентины и Парагвая, фирма по документам проводила их как продукцию собственного производства, изменяя при этом даты выработки и незаконно уменьшая сроки годности.

Сроки годности коммерсанты подделывали, так как для детского дошкольного и школьного питания согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» не допускается использование субпродуктов со сроками годности более 6 месяцев.

Таким образом, в оборот была выпущена продукция, не отвечающая ветеринарно-санитарным правилам и нормам. Некондиция поступила в 150 детских дошкольных и 7 школьных образовательных учреждений Челябинска.

Управление Россельхознадзора проинформировало министерство образования и науки по Челябинской области и рекомендовало довести до ответственных сотрудников образовательных учреждений информацию о находчивых бизнесменах.

Кроме того, материалы отправлены в правоохранительные органы для принятия мер по отношению к нарушителю ветеринарного законодательства РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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