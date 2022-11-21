Суд вынес приговор челябинцу, отправившему годовалую дочь в реанимацию с наркоотравлением

В Челябинске огласили приговор горожанину, отравившему дочь наркотиками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мировой судья Курчатовского района Челябинска признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Напомним, инцидент произошел летом нынешнего года. Тогда годовалую девочку привезли с больницу с тяжелым наркотическим ортавлением. Какое-то время ребенок провел в реанимации.

Оказалось, что отец малышки баловался наркотиками. В тот день он решил покурить «соль» рядом с кроваткой младенца, и девочка надышалась парами курительной смеси.

По данным прокуратуры Челябинской области, острое отравление наркотическим веществом причинило тяжкий вред здоровью ребенка.

Суд приговорил челябинца к 1 году 2 месяцам ограничения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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