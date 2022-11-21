Бананы стали лидером роста цен на российском рынке фруктов

В России снизились продажи бананов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам десяти месяцев 2022 года лидерами на фруктовом рынке России остаются бананы и яблоки. На продажи первых приходится 21,9% всех покупок в денежном выражении, яблоки дают 19,6%. Таковы данные компании NielsenIQ.

Третье место со значительным отставанием занимают мандарины (8,5%). Замыкают пятерку виноград (6,2%) и апельсины (5,3%).

По динамике продаж лидером также оказались бананы. В денежном выражении они прибавили 19,3%. Правда, в натуре экзотических, но полюбившихся в силу своей дешевизны фруктов россияне купили на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но они и подорожали более, чем на 20%.

Яблоки нарастили продажи на 5,3% в деньгах и на 0,8% в килограммах. При этом стоимость их выросла на 4,5%. Мандарины прибавили 16,5% в денежном выражении и 2,9% в натуральном. Росту продаж не помешало подорожание фруктов на 13,6%.

Наиболее феноменальный рост в килограммах показали арбузы и нектарины, чему способствовало серьезное падение цены. Первые подешевели на 11,4%, а их продажи выросли на 23,6%. Вторые продавали на 21,4% дешевле, чем в 2021 году, в итоге их купили на 31,8% больше, чем год назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

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