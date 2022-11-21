«Трактор», потрепав нервы болельщикам, в принципиальном поединке одолел «Амур»

Челябинский «Трактор» дома обыграл «Амур» из «Хабаровска – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча отметилась очередным безголевым первым периодом. Несмотря на старания хозяев, шайба упорно не шла в ворота, а Никита Тертышный настолько усердствовал в одном из эпизодов, что даже сломал шайбу. Но гол так и не забил.

Во втором периоде челябинцам удалось первыми открыть счет: сделал это Сергей Телегин на 31-й минуте встречи. Не прошло и минуты, как Теэму Пулккинен увеличил разрыв – 2:0.

Но и гостям понадобилось всего меньше 30 секунд, чтобы Сергей Лапин сократил отставание – 1:2.

Третий период начался весьма огорчительно для «черно-белых»: оставшись вменьшинстве, челябинцы пропустили, и на 47-й минуте матча Ян Дрозг сравнял счет – 2:2.

В который уже раз выручать «Трактор» пришлось Максиму Шабанову, за 7 минут до сирены восстановившему минимальное преимущество хозяев.

И это оказалась победная шайба. В принципиальном поединке за место в зоне плей-офф «Трактор» одолел соперников из Хабаровска, и теперь поднимается на 7-ю строчку в Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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