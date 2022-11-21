Жители Златоуста требуют вернуть в местную поликлинику онкокабинет

Златоустовцы не могут попасть на прием к онкологу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращение жителей одного из районов Златоуста, лишившихся онкокабинета в собственной поликлинике, появилось в паблике «Текслер, помоги».

«И снова оптимизация, – сетует автор поста. – На этот раз крик о помощи людей с улицы Бушуева, Ленина и Одинарных!»

По словам жительницы Златоуста, написать о проблеме ее побудило общение с десятками жителей города. «Пожилым особенно тяжело, ведь они больны онкологией! В поликлинике на Бушуева закрыли онкокабинет, и теперь посылают всех в «Лотос»! Как людям жить? Люди стоят в очереди в другом районе. Много людей, которые физически не могут добраться туда!

Это полбеды! В «Лотосе» футболят назад в поликлинику, разводят руками и иной раз понятия не имеют, что делать с больными! Плюс ко всему, врачей-онкологов там почти нет, одни фельдшеры. У жителей крик о помощи, они рыдают и умоляют помочь! Просто нет слов! Врачей в этой поликлинике нет, поэтому скоро ее закроют за нерентабельностью. Верните жителям Уреньги и Бушуева онкологический кабинет!»

Жители Златоуста начали сбор подписей под петицией с требованием возобновить работу онкокабинета в местной поликлинике.

В министерстве здравоохранения Челябинской области считают обращение слишком эмоциональным и не соответствующим реальному положению вещей. В ответе на пост представители ведомства, прежде всего, заверили, что для опасений за судьбу поликлиники оснований нет. «Закрытие поликлиники №3, расположенной по адресу: ул. Бушуева – 14, не планируется, – утверждают чиновники. – В планах расширение услуг: возобновление приема хирурга, кабинета эндоскопии».

Что касается врачей-онкологов, в минздраве считают, что центр «Лотос» может обеспечить жителей Златоуста всем необходимым. «В настоящее время в центре работают квалифицированные врачи-онкологи, проводятся необходимые виды исследований, проводится амбулаторное лечение в условиях дневного стационара», – заявили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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