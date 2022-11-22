В Челябинске маршрутный ПАЗ врезался в легковушку. Есть погибшие

Челябинец погиб в столкновении автобуса и легковушки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в понедельник, 21 ноября, в 21:10 в районе перекрестка улицы Мамина и Бродоколмакского тракта.

39-летний водитель автобуса ПАЗ, следовавшего с пассажирами по маршруту №47, выезжая с улицы Мамина на улицу Бажова, врезался в автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 37-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте ДТП. Три пассажира легковушки, мужчины 33, 33 и 24 лет, доставлены в больницу с различными травмами. В автобусе находилось 2 пассажира, никто из них не пострадал. Проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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