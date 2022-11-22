Главным аудитором Челябинска стала бывшая чиновница мэрии

В Челябинске утвердили главу контрольно-счетной палаты города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председателем контрольно-счетной палаты Челябинска стала Ирина Кузнецова. Такое решение сегодня, 22 ноября, приняла Челябинская городская дума.

Кандидатуру Кузнецовой поддержали большинство депутатов, за исключением пяти членов фракции «Справедливой России». Новую должность она займет 1 декабря текущего года.

До этого Ирина Кузнецова на протяжении долгого времени возглавляла комитет финансов администрации Челябинска.

КСП города ранее руководила Наталья Гутова, однако 25 октября муниципальный парламент по представлению прокураторы отправил чиновницу в отставку. Поводом к этому послужило трудоустройство в палату племянницы Гутовой. В настоящее время экс-чиновница оспаривает свое увольнение в суде.

Согласно сегодняшнему решению думы, Ирина Кузнецова назначена председателем контрольно-счетной палаты на 5 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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