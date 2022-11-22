Пожилой челябинец ответит в суде за нападение на медсестру

В суд Челябинска отправили уголовное дело о нападении на медсестру.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 75-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений.

В ходе расследования выяснилось, что в июле 2022 года челябинца доставили в больницу в состоянии алкогольного опьянения с незначительной раной на подбородке, полученной во время драки. Медики не бросились тут же помогать новому пациенту, занимаясь экстренными больными, а мужчину поместили на кушетку в коридоре приемного покоя.

В какой-то момент ждать ему стало скучно, и челябинец решил прогуляться. Пенсионер зашел в кабинет медперсонала, расположенный в приемном покое больницы, зачем-то сбросил со стола медицинские документы, а когда 22-летняя медсестра попросила его успокоиться, схватил ее за руки и ударил по лицу. Утихомирить дебошира смогли лишь другие врачи.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №5 Ленинского района Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»