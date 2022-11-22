Приговор экс-чиновнику мэрии Челябинска, сбежавшему с места смертельного ДТП, вступил в силу

Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда по делу в отношении бывшего высокопоставленного чиновника администрации Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции в отношении бывшего начальника Челябинской областной службы спасения Александра Рымарева.

Напомним, в августе прошлого года тогда уже бывший чиновник сбил двух человек на автодороге Чебаркуль – Уйское – Сурменево – Магнитогорск. Один из них, 70-летний мужчина, скончался на месте ДТП. Его спутницу госпитализировали.

Сам челябинец с места аварии сбежал, но на следующий день был задержан полицией. Тогда и выяснилось, что за рулем автомобиля был бывший высокопоставленный сотрудник мэрии.

Суд первой инстанции приговорил южноуральца к 2,5 года колонии-поселения.

Защита оспорила приговор, апеллируя к тому, что потерпевшая сторона не настаивала на продолжении уголовного преследования, получив в качестве возмещения ущерба несколько миллионов рублей от экс-чиновника (откуда у государственного и муниципального служащего такие средства, суд не рассматривал). Однако апелляционная коллегия не сочла возможным отменить решение о лишении челябинца свободы.

Приговор оставлен неизменным и вступил в силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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