Суд обязал мэрию Челябинска оборудовать тротуаром улицу, ведущую к кладбищу

Суд обязал власти Челябинска оборудовать тротуаром и освещением улицу, ведущую к кладбищу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска совместно с ГИБДД провело проверку по многочисленным обращениям горожан об отсутствии пешеходных тротуаров и освещения на улице Городской, ведущей к Градскому кладбищу.

В ходе проверки установлено, что несмотря на требования государственных стандартов и СанПиН, на улице отсутствуют пешеходные тротуары и освещение.

Прокурор обратился в суд. «Отсутствие тротуаров и освещения по всей протяженности дороги является небезопасным для жизни и здоровья граждан, может повлечь дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Суд иск прокурора удовлетворил, обязав администрацию Челябинска организовать работы по благоустройству улицы. Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»