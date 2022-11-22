Четверть россиян понятия не имеют, что купят в сезон распродаж

Каждый четвертый житель России готов к спонтанным покупкам во время распродаж.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сезон распродаж 38% россиян ищут товары и в онлайн, и в офлайн магазинах. 34% закупаются только в интернете, а 28% – только в офлайне. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на исследование Rambler&Co.
При этом большая часть покупателей намерены потратить на распродажи от 3 до 10 тысяч рублей. На такую сумму рассчитывают 36% участников опроса.
Каждый пятый (22%) может выделить на скидочную кампанию от 11 до 20 тысяч рублей. У 16% верхняя планка бюджета – 3 тысячи рублей. Еще 15% потратят от 21 до 50 тысяч рублей. Наконец, 11% планируют крупные покупки на сумму более 50 тысяч рублей.
Большинство опрошенных (64%) решили воспользоваться выгодными предложениями, но в разные дни. Так, 16% ждут «Черной пятницы», 15% будут искать товары на предновогодних распродажах в конце декабря, каждый десятый ждет «Киберпонедельника».
Следует отметить, что в конце года люди в первую очередь покупают со скидкой подарки на Новый год (31%). На втором месте – одежда и обувь (21%), на третьем – бытовая техника (20%).
Едой и напитками закупятся 8% потребителей, мебелью и товарами для дома – 7%, косметикой и средствами для ухода – 6%.
Кстати, лишь менее трети (30%) россиян перед стартом акций уже знают, что хотят купить. 42% участников распродаж предпочитают знакомиться с предложениями магазинов непосредственно в акционный период. А 24% допускают спонтанную покупку.
Челябинск, Виктор Елисеев
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