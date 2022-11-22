Челябинец выведет команду дивизиона Харламова на Матч Звезд КХЛ

Два воспитанника челябинской школы хоккея выведут свои команды на Матч Звезд КХЛ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, нападающий ХК «Трактор» Антон Бурдасов выбран капитаном команды дивизиона Харламова на предстоящем Матче Звезд КХЛ.

Бурдасов вернулся в состав челябинского клуба в сезоне 2022-2023 годов. За неполные три месяца он набрал 25 очков (10 голов + 15 голевых передач). «Само попадание на Матч Звезд уже честь и признание, особенно учитывая, что меня выбрали болельщики, за что им огромное спасибо, а назначение капитаном еще большая неожиданность, – признался хоккеист. – Можно говорить, что капитанство – это изначально ответственность, но Матч Звезд, особенно в таком интересном и свежем формате, это, скорее, возможность для зрителей и самих игроков насладиться веселой и непринужденной атмосферой праздника. Поэтому с ребятами из команды будем работать именно на шоу и больше взаимодействовать с трибунами».

Еще один челябинец, выбранные капитаном – Никита Нестеров, играющий сейчас за ЦСКА. Он возглавит команду дивизиона Тарасов. «Челябинск – родина, я там делал свои первые шаги в жизни и хоккее. Будет приятно собраться там, показать шоу нашим болельщикам. Если ты профессиональный спортсмен – всегда хочешь выиграть любой турнир. Матч звезд – шоу, но и уровень свой там тоже нужно показать», – отметил Никита Нестеров.

Напомним, Матч Звезд КХЛ пройдет в Челябинске 10 и 11 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»