«Трактор» укрепит оборону защитником из Американской хоккейной лиги

Челябинский «Трактор» подписал контракт с канадским защитником Робертом Хэмилтоном.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», соглашение с 28-летним канадцем рассчитано до конца сезона 2023/24.

Роберт Хэмилтон начинал профессиональный путь в NCAA, где на протяжении четырех лет выступал за Университет Вермонта.

Хэмилтон большую часть своей карьеры провел в Американской хоккейной лиге, где выступал за команды «Спрингфилд Тандербердз», «Лаваль Рокет», «Стоктон Хит» и «Колорадо Иглз». В общей сложности в Лиге защитник сыграл 220 матчей и набрал 91 (19+72) балл при показателе полезности «+25». Личный рекорд результативности в АХЛ для новичка «черно-белых» – 29 (7+22) очков в 54-х матчах за «Стоктон» (2018/2019).

В прошлом сезоне Роберт Хэмилтон в составе «Колорадо Иглз» провел 48 поединков и набрал 27 (6+21) результативных баллов. В текущем чемпионате АХЛ 2022/23 канадский защитник принял участие в 12-ти матчах, где отметился тремя результативными передачами за фарм-клуб «Лавин».

«В лице защитника Роберта Хэмилтона «Трактор» получает игрока, способного полезно действовать на чужой синей линии и надежно в своей зоне. Нашей обороне как раз не хватало хоккеиста именно с таким набором навыков. Последние пять сезонов Хэмилтон провел в АХЛ и в двух из них близко подбирался к рубежу в 30 набранных очков. Уже в конце этой недели он прибудет в расположение команды», – рассказал генеральный директор «черно-белых» Иван Савин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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