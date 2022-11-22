В Челябинские малолетний хулиган избил маленькую девочку

Школьник-челябинец набросился на гулявших во дворе дошколят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующий инцидент произошел в Советском районе Челябинска и попал на видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как ученик младших классов подходит к играющим на детской площадке дошколятам. Сначала малолетний изверг бьет детей одного за другим по головам, потом начинает вести себя все более агрессивно.

Хулиган бросается на гулявших и пытается пнуть в живот то одного, то другого. К концу ролика против школьника остается одна маленькая девочка. Он сначала роняет ее на снег, потом пинает в область живота, после чего, подскочив, обрушивается всем телом на спину. Некоторое время рухнувшая под тяжестью хулигана дошкольница даже не может подняться. Когда же девочка все-таки приподнимается, он продолжает измываться над ней, пытаясь сорвать шапку.

«По словам местных жителей, хулигана знают хорошо», – пишет Агентство чрезвычайных новостей. В настоящее время полиция ведет доследственную проверку по факту произошедшего. Участники инцидента стражам порядка известны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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