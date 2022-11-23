В Челябинске автобус №51 свернет на северо-запад

Один из автобусных маршрутов Челябинска существенно изменится.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области, автобусный маршрут №51, соединявший ранее поселок Сосновку и железнодорожный вокзал, с 1 декабря будет следовать до улицы Братьев Кашириных на северо-западе областного центра.

В настоящее время автобус направляется из поселка Сосновка до Алого поля, где поворачивает на проспект Ленина и далее следует до автовокзала «Центральный».

С 1 декабря «по многочисленным просьбам пассажиров, а также для разгрузки автобуса №64 на участке от улицы 40-летия Победы до Алого поля» маршрут изменяется.

Он будет следовать от поселка Сосновка по Свердловскому проспекту, проспекту Ленина, улицам Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Университетская Набережная, Чичерина, Братьев Кашириных. В остальном – без изменений.

Автобус будет ходить каждые 20-30 минут ежедневно.

Пассажирам рейса, ранее ехавшим на нем в сторону площади Революции и железнодорожного и автовокзала, теперь необходимо будет пересесть на троллейбус на проспекте Ленина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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