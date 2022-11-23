Власти Челябинска заявили о планах возрождения горзеленстроя

В Челябинске решили отдать полномочия по озеленению бюджетному учреждению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бюджетное учреждение, занимающееся всем спектром работ по озеленению – от высадки цветов и саженцев до их последующего содержания – может появится в городе уже в следующем году. Об этом заявила мэр Челябинска Наталья Котова.

«Действительно, проблема такая есть. И у нас иногда бывают подрядчики, которые «падают» в цене, и потом возникает проблема с поставкой посадочного материала, уходом и так далее. Поэтому запланировано создание такого учреждения», – отметила чиновница.

По словам градоначальника, возможно, новая структура объединит сразу несколько функций: будет заниматься уличным освещением и возьмет на себя полномочия по озеленению. «Это мы планируем сделать с января-февраля следующего года. И фактически потом заниматься озелением будет наше бюджетное учреждение. Планируем создать свой питомник, выращивать саженцы, цветы. Сейчас ищем помещение. Нужна техника, нужны люди, нужна заработная плата. Сейчас все это находится в экономической проработке. Но что в планах следующего года это, действительно, есть, я вас уверяю», – заявила г-жа Котова.

Отметим, что тема воссоздания муниципального предприятия, решающего проблему озеленения не только на стадии обустройства клумб и высадки деревьев и кустарников, но и при последующем уходе за зелеными насаждениями, периодически выходит в публичную плоскость на протяжении, по крайней мере, последнего десятилетия. Вызвано это, среди прочего, многочисленными скандалами, связанными с действующей ныне схемой.

В настоящее время озеленением занимаются подрядные организации, выигравшие контракт на оказание услуг, предложив наименьшую цену. При этом, когда дело доходит до реализации контрактных обязательств, у подрядчика далеко не всегда хватает финансов и компетенций для выполнения качественных работ. Это уже не раз вызывало критику со стороны горожан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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