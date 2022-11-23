«Безопасней не стало»: челябинцы не оценили ремонта моста, стоившего 11 миллионов рублей

Мост в Челябинске, на котором погиб 91-летний пенсионер, остался опасным после ремонта в рамках нацпроекта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народнго фронта, общественники проверили качество ремонта моста в поселке Першино в Челябинске.

Печальную известность сооружение получило в январе сего года, когда здесь погиб, сорвавшись с моста, 91-летний челябинец. По словам родственников, мост не имел перил, что и стало роковым фактором: проходя по узкой тропинке в сумерках, пенсионер не заметил, что идет по самому краю, поскользнулся и упал в технический водоем. Выбраться наверх ветерану не хватило сил.

После шума, поднятого общественниками, администрация Челябинска инициировала работы на опасном объекте, до которого годами никому не было дела. Ремонт решено было сделать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», общий объем финансирования составил 11 миллионов рублей. Однако похвастаться результатами у чиновников не получилось.

«Выехав на место на днях с контрольной проверкой, мы были неприятно удивлены. В месте, где уже случилась трагедия, где проживает большое число пожилых людей и детей, в том числе учащихся коррекционной школы, работы провели для галочки! Новые перила короткие, их не хватает на всю протяженность моста – соответственно, остается высокий риск падения в воду. У барьерных ограждений травмоопасные острые углы, сама «тропинка» для пешеходов затоплена лужами по щиколотку – видимо, из-за нарушения технологии при ремонте», – отметил эксперт общественной организации.

С мнением общественников согласны и горожане. Они рассказали, что беспокоятся за детей, вынужденных пользоваться конструкцией по дороге в школу.

«Безопаснее не стало. У меня ребенок поскользнулся недавно на этом отремонтированном мосту и чуть не упал в воду. Повезло, что удержался в последний момент. Затоплен мост с осени практически постоянно», – рассказал местный житель.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой оценить соответствие планов и произведенных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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