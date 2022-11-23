В детском саду Челябинска на ребенка вылили горячий чай

Воспитанница детского сада Челябинска оказалась в ожоговом центре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска проводит проверку по факту получения воспитанницей детского сада термического ожога тела.

ЧП произошло 17 ноября в дошкольном образовательном учреждении №79. По словам матери ребенка, утром, когда в группе не было воспитателя, нянечка разносила завтрак, а дети играли в подвижные игры. Когда женщина шла с подносом, уставленный чашками с чаем, девочка столкнулась с ней, и кипяток вылился на ребенка.

О произошедшем воспитатель сообщила родителям. Ребенка госпитализировали из детского сада в ожоговый центр. У девочки диагностировали ожоги тела. В больнице она находится до сих пор.

«По результатам проверочных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц образовательной организации, а также приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – сообщили представители региональной прокуратуры.

️Кроме того, надзорное ведомство поставило на контроль ход процессуальной проверки, организованной по данному факту в отделе полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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