Жители уральского городка столкнулись на улице с крадущейся рысью

Жители Каслей рассказали о встрече с рысью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, вчера, 22 ноября, вечером жители окраины города Касли заметили рысь.

Очевидцы сообщают, что встретили зверя на улице Карла Либкнехта. Животное осторожно передвигалось вдоль заборов домов. К тому моменту, когда на место приехал инспектор охотничьего надзора, рысь уже скрылась.

Министерство экологии Челябинской области напоминает, что главное правило при обнаружении хищника или иного дикого зверя в городе, поселке, на дороге – оставаться на безопасном расстоянии. Если дикое животное проявляет явную агрессию, необходимо немедленно обратиться в полицию или МЧС, а также сообщить о данном факте специалистам охотничьего надзора регионального минэкологиив соответствующем муниципальном образовании (телефоны указаны на официальном сайте министерства в разделе «Охота»).

Номер горячей линии по вопросам охраны, федерального надзора и регулирования использования животного мира и их среды обитания: +7 919 335 91 59.

Челябинск, Виктор Елисеев

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