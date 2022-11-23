В Челябинске возобновляется движение трамваев из Ленинского района

Челябинцы вновь смогут добираться из Ленинского района в другие стороны города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в связи с окончанием работ по ремонту трамвайных путей по улицам Новороссийской и Дзержинского, с 24 ноября движение трамваев маршрутов №12, №18 и №22 будет производиться в обычном режиме.

Вместе с тем, пока работа электротранспорта будет проходить с некоторыми нюансами.

«Обращаем ваше внимание, что посадка пассажиров на конечной остановке «Улица Чистопольская» временно будет осуществляться на площадке для высадки до окончания работ по благоустройству», – рассказали в ООО «ЧелябГЭТ».

Челябинск, Виктор Елисеев

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