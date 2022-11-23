Меры ограниченного воздействия: власти ищут возможности разгрузить транспортные потоки на западе Челябинска, вместо того чтобы ограничить застройку

В мэрии Челябинска признали, что расширение дороги на улице Худякова не смогло решить проблему загруженности западного направления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расширение магистрали на улице Худякова станет лишь первым этапом. Об этом заявила мэр города Наталья Котова.

По словам чиновницы, проведенная в этом году реконструкция дороги на участке от Университетской набережной до улицы Татьяничевой принесло свои плоды: путь автомобилистов на реконструированном и расширенном участке трассы сократился до 20 минут в час пик.

Вместе с тем, власти ищут дополнительные возможности разгрузить это направление, перенаправив транспортные потоки на другие магистрали. Так, в 2023 году планируется начать реконструкцию Шершневского кольца. «Сейчас идет проектирование и согласование с ГИБДД, – рассказала Наталья Котова. – Также муниципалитет объявил аукцион на проектирование дороги от Братьев Кашириных со стороны Академика Королева до Лыжных Батальонов – это будет еще один въезд в город».

Кроме того, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области работает над организацией северного объезда города в Сосновском районе. «С четырех мест мы постараемся расшить те заторы, которые образовывались в западном направлении», – заявила Котова.

Отметим, что эксперты еще в преддверии реконструкции улицы Худякова предупреждали: многолетнюю проблему пробок это не решит. «Банальное расширение дороги можно отнести к имитации полезной деятельности, которая просто запутывает ситуацию, – заявлял тогда экономист Сергей Гордеев. – Такое решение никак не поможет жителям растущих кварталов северо-запада, ожидающих транспортных улучшений, а тем более – новостройкам на западном берегу Шершневского водохранилища, где добавляются и другие транспортные проблемы. Следствием будет бессмысленное расходование сотен миллионов бюджетных рублей при общем ухудшении ситуации».

Специалисты были уверены: решить подобные проблемы можно только полномасштабной реконструкцией и построением современных городских автомагистралей с соответствующим разделением потоков людей и транспорта на нескольких уровнях.

Теперь к похожей позиции приходят и власти. Расширение же магистрали на Худякова выглядит в лучшем случае как попытка решить хотя бы часть существующих проблем за максимально короткий срок.

«Куда правильнее поставить вопрос о недопустимости дальнейшей застройки западного берега Шершней. Но этот вопрос, к сожалению, могут себе поставить только дальновидные люди», – прокомментировала ситуицию депутат Центрального района Елена Вахтина.

Между тем, горожане обеспокоены перспективой ухудшения дорожной обстановки на расширенной улице Худякова. Так, почти сразу же после окончания работ ГИБДД сняли с проблемных участков регулировщиков, работавших там в часы пик около года. Сразу после этого на реконструированном участке произошло несколько крупных автомобильных аварий.

Теперь челябинцы просят вернуть на Худякова регулировщиков либо откорректировать работу светофоров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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