На Южном Урале зафиксировали первые случаи гонконгского и птичьего гриппа

В Челябинской области медики выявили первые в сезоне случаи гонконгского и птичьего гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время в регионе ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как неблагополучная.

За 47 неделю 2022 года (с 14 по 20 ноября) зарегистрировано 28 тысяч 500 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 87,8 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 11%.

Во всех муниципальных образованиях области после осенних каникул отмечается традиционный рост заболеваемости ОРВИ среди школьников 7-14 лет и подростков, за прошлую неделю он составил 28% и 30% соответственно.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию. Выявлены первые случаи гриппа А (H3N2 – гонконгский), (H1N1)/pdm – птичий, и В, при этом сохраняется циркуляция возбудителей других сезонных острых респираторных заболеваний: вирусов парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует руководителям образовательных организаций обеспечить строгое соблюдение мер по недопущению заноса инфекционных заболеваний в коллективы, в том числе обеспечить проведение «утреннего фильтра» и незамедлительное отстранение от занятий лиц с признаками ОРВИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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