Мэрия Челябинска выставила на торги два участка в центре города под комплексную застройку

Участки в Тракторозаводском и Советском районах Челябинска предлагают для комплексного развития территории.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, через месяц пройдут сразу два аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территорий. Прием заявок на участие в них начат сегодня, 23 ноября, и продлится до 19 декабря. Сами торги состоятся 22 декабря в Доме Архитектора (пр. Ленина, 41-а).

Комплексному развитию подлежит незастроенная территория в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе города Челябинска. Общая площадь составляет 2,58 гектара.

Начальная цена участка – 1,64 миллиона рублей. Шаг аукциона устанавливается в пределах от 1% до 5% начальной цены предмета аукциона и составляет до 82,27 тысячи рублей.

Также планируется реализовать механизм КРТ жилой застройки в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова в Советском районе Челябинска. Площадь участка здесь меньше – 1,18 гектара.

Начальная цена – 614,7 тысячи рублей. Шаг аукциона также от 1% до 5% начальной цены, то есть до 30,7 тысячи рублей.

Договор о комплексном развитии незастроенной территории заключается с победителем аукциона в течение 30 дней со дня размещения протокола о результатах торгов сроком на семь лет, напомнили представители мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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