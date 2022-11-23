В Челябинске зафиксировали повышенную концентрацию пяти загрязняющих веществ

Синоптики заявили о повышенных концентрациях загрязняющих веществ в октябре в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в Челябинске среднемесячная концентрация формальдегида в атмосферном воздухе была превышена в 2,3 раза. Таковы данные мониторинга за октябрь текущего года.

Среднемесячные концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, аммиака, оксида углерода, фенола, диоксида азота, фторида водорода, озона в среднем по городу не превысили нормативных значений.

А вот разовые концентрации по целому ряду загрязняющих веществ превышались не единожды. Максимально ПДК фторида водорода в течение минувшего месяца фиксировалось в 2,3 раза выше нормы. По сероводороду синоптики заметили концентрацию в 4 ПДК, по формальдегиду – 1,7 ПДК, по оксиду углерода – 1,4 ПДК, по диоксиду азота – 1,6 ПДК.

Следует отметить, что превышение среднемесячной концентрации формальдегида фиксируется в воздухе Челябинска на протяжении всего 2022 года. Причем 8 из 10 месяцев атмосфера областного центра была перенасыщена этим веществом более чем в два раза. Максимальные концентрации отмечались в мае и июне – 2,8 ПДК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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