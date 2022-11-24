Дело о пропавшей подсветке: полиция усмотрела признаки преступления в действиях мэрии Челябинска

Полиция проанализирует действиях должностных лиц администрации Челябинска и МБУ «ЭВИС» при исполнении контракта на выполнение работ по архитектурно-художественной подсветки на мостах.

Как уже сообщал «Новый День», часть архитектурной подсветки моста через реку Миасс на Свердловском проспекте, обошедшейся городу в 15 млн рублей, внезапно исчезла в середине октября. В мэрии заявили о краже.

Журналисты заподозрили, что фонари могли просто упасть в реку, потому что работы по их установке были выполнены некачественно, либо сама конструкция имела дефекты. И обратились в УМВД РФ по Челябинску.

Там пришли к выводу, что в ситуации «могут усматриваться признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 159 (Мошенничество) и ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями).

Напомним, сегодня эту историю будут рассматривать в региональном УФАС.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»