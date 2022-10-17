В центре Челябинска украли часть новой подсветки

В Челябинске украли часть архитектурной подсветки на мосту через реку Миасс по Свердловскому проспекту.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые декоративные светильники обошлись городской казне почти в 15 млн рублей. И вот несколько из них исчезло. Обсуждая ситуацию в соцсетях, горожане предполагают, что теперь пропавшие фонари украшают чей-то сад.
В Комитете дорожного хозяйства, отвечающем за подсветку, сообщили, что заявление в полиции уже подано.
Челябинск, Павел Зварзин
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