В центре Челябинска украли часть новой подсветки

В Челябинске украли часть архитектурной подсветки на мосту через реку Миасс по Свердловскому проспекту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые декоративные светильники обошлись городской казне почти в 15 млн рублей. И вот несколько из них исчезло. Обсуждая ситуацию в соцсетях, горожане предполагают, что теперь пропавшие фонари украшают чей-то сад.

В Комитете дорожного хозяйства, отвечающем за подсветку, сообщили, что заявление в полиции уже подано.

Челябинск, Павел Зварзин

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