Южный Урал вновь накроет снегопадами

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ночью и днем 24 ноября в региона ожидается снег, на юге днем с мокрым снегом, местами сильный, метели. На дорогах снежные заносы, гололедица от наката.

Водителей просят быть внимательными и осторожными.

Круглосуточная диспетчерская миндортранса: ️(351) 237-88-92.

Ноябрь 23, Виктор Елисеев

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