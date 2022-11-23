«Трактор» упустил победу в уральском дерби, ведя 2:0

Челябинский «Трактор» дома проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встречу с лидером Восточной конференции челябинцы начали более чем уверенно. Не сбило хозяев даже удаление Владимира Ткачева на 2-й минуте первого периода.

Тем более что уже на 5-й минуте в меньшинстве остались хоккеисты «Авто». И на сей раз хозяева смогли воспользоваться преимуществом: на 6-й минуте Сергей Шумаков с подачи Никиты Тертышного открывает счет – 1:0 в пользу «черно-белых».

Более того, на 14-й минуте матча Михаил Котляревский, получив шайбу от Артема Блажиевского, ворвался в зону гостей, уложил на лед своим маневром защитника екатеринбуржцев и точно бросил в ворота «Автомобилиста» – 2:0. С этим счетом команды ушли на перерыв.

Во втором периоде екатеринбуржцы постепенно перехватили инициативу, счет ударов в створ ворот был в пользу гостей. Но результата это не принесло. И на второй перерыв хоккеисты отправились при том же счете.

В третьем периоде хозяева дрогнули. Не прошло и трех минут после первого в игровом отрезке вбрасывания, как Стефан Да Коста, воспользовавшись суматохой на пятаке челябинского голкипера, сокращает разрыв – 1:2. В конце периода «Автомобилист» меняет вратаря на шестого полевого игрока – и не зря: за 16 тысячных секунды екатеринбуржец Ник Эберт сравнивают счет, переводя игру в овертайм.

И в дополнительное время лидер Восточной конференции оказывается сильнее. После броска Джесси Блэкера устанавливается окончательный счет – 2:3, «Трактор» уступает. Однако завоеванное в матче одно очко позволяет челябинцам чуть закрепиться в зоне плей-офф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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