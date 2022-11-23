Генпрокуратуру просят проверить, куда пошли деньги, обещанные мобилизованным мэрией Челябинска

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Ларин направил в обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить на что фактически были потрачены 154 млн рублей, которые мэрия Челябинска обещала направить на помощь мобилизованным южноуральцам.

Как уже сообщал «Новый День», чиновники планировали потратить около 400 миллионов рублей на новогоднюю иллюминацию, что вызвало возмущение среди горожан, заявивших, что в условиях продолжающейся СВО такие расходы нерациональны. В итоге 12 октября в администрации Челябинска заявили, что пересмотрели новогодние расходы городского бюджета и решили 154 миллиона рублей направить на помощь мобилизованным южноуральцам. Это подтвердили представители ОНФ в Челябинске и пресс-служба мэрии.

Сообщалось, что такое решение приняла лично глава Челябинска Наталья Котова. Контроль за выполнением взял на себя Челябинский ОНФ.

«154 млн рублей пойдут на покупку квадрокоптеров, тепловизоров, приборов ночного видения и другой амуниции, которая на передовой на вес золота и объективно спасает жизни. Эта техника лишней у бойцов никогда не бывает. Первая партия закупленного оборудования будет передана нашим челябинским бойцам уже в ближайшее время», – цитировало издание 74.ru руководителя Народного фронта в Челябинской области Дениса Рыжего.

Журналисты издания «Точка Ньюс» в начале ноября направили запрос в мэрию с просьбой «предоставить исходные данные (номера) закупок в рамках реализации публично данных главой администрации Челябинска Котовой Н.П. обещаний по направлению 154 млн руб на нужды мобилизованных граждан, а именно на приобретение материальных ценностей для покрытия имеющегося дефицита».

Если данная закупка не проводилась, то по какой причине, попросили уточнить журналисты. В ответе администрации Челябинска от 18 ноября 2022 года, подписанном заместителем главой администрации Надеждой Рыльской, заявляется, что упомянутые средства «могут быть направлены на финансовое обеспечение мероприятий по мобилизации при поступлении в администрацию города Челябинска заявок уполномоченных органов военного управления, в том числе военных комиссариатов».

То есть, получается, что обещание градоначальницы не выполнено, потому что «уполномоченные органы» с заявками не обращались?

Эта ситуация обескуражила не только журналистов, но и депутата Ларина:

«Не было ни одной заявки от Министерства обороны РФ. Ну, как же так, не было? У меня, у коллег-депутатов, у губернатора – у всех были, а в городской администрации не было… Странно, не так ли? – комментирует он. – Все сплотились, все объединились вокруг этой ситуации, все помогают, но только не мэрия, которая стоит в стороне. Именно это я прошу проверить Генпрокуратору и принять необходимые меры».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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