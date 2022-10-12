Мэрия Челябинска таки решила передать часть денег на иллюминацию в помощь мобилизованным

После требований горожан власти Челябинска умерили «новогодние» аппетиты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в администрации Челябинска пересмотрели новогодние расходы городского бюджета и решили 154 миллиона рублей направить на помощь мобилизованным южноуральцам. Это подтвердили представители ОНФ в Челябинске и пресс-служба мэрии.

Напомним, ранее чиновники планировали потратить около 400 миллионов рублей на обустройство новогодней иллюминации улиц города, что вызвало возмущение среди горожан, заявивших, что в условиях продолжающейся СВО такие расходы нерациональны. Теперь часть этих средств пойдут на помощь армии. Впрочем, на праздничное освещение все равно останется порядка четверти миллиарда рублей.

Между тем, в конце прошлой недели появилась информация о том, что в администрации Президента России не слишком довольны «парадом» отказов от новогодних праздников со стороны местных властей, направляющих высвободившиеся средства на поддержку мобилизованных россиян. Там сочли подобные инициативы «преждевременными и непроработанными».

А чуть позднее с официальным заявлением выступил и «главный политрук» Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин. По словам заместителя министра обороны – начальника Главного военно-политического управления, в ведомстве «безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных Сил РФ и проведения частичной мобилизации». Но не видят никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации. Правда, в конце заявления г-н Горемыкин уточнил, что имеет в виду новогодние праздничные мероприятия для детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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