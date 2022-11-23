«Металлург» разобрался на домашней арене с «Салаватом»

Магнитогорский «Металлург» дома оказался сильнее «Салавата Юлаева» – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уфимские хоккеисты не сумели прервать серию поражений, уступив магнитогорцам.

На 6-й минуте встречи хозяева открыли счет: Михаил Фисенко замкнул розыгрвш Егора Коробкина и Григория Дронова – 1:0.

Вторую шайбу болельщики увидели уже во втором периоде. На 28-й минуте ворота гостей поразил Денис Зернов – 2:0.

Уфимцы пытались отыграться, но не слишком успешно. На 49-й минуте Сергей Шмелев сократил разрыв в счете – 1:2. Но большего «Салавата» добиться не смог.

Итог – 2:1 в пользу магнитогорцев, и это шестое подряд поражение уфимского клуба. Следующую игру «Металлург» проведет уже в Уфе, где 27 ноября сыграет с тем же «Салаватом Юлаевым».

Челябинск, Виктор Елисеев

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