Южноуральским животноводам разрешили продавать продукцию в другие регионы

Челябинскую область признали благополучной по ящуру.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, ведомство внесло изменения в Решение о регионализации по ящуру после того, как госветслужба региона представила достаточные для изменения статуса на благополучный при вакцинации.

Напомним, ранее Челябинская область была признана неблагополучной по ящуру, что, помимо прочего, накладывало ограничения на продажу животноводческой продукции в другие регионы. «Изменение статуса регионализации по ящуру – знаковое событие для ветеринаров и предприятий, содержащих сельскохозяйственных животных, владельцев крупного рогатого скота и свиней, так как теперь наша животноводческая продукция может отправляться на рынки других регионов РФ, чего не было почти год».

Управление Россельхознадзора со своей стороны продолжало регулярный (проводимый уже много лет) мониторинг здоровья животных на наличие антител и напряженность иммунитета у вакцинированных животных. В 2022 году было отобрано 900 образцов, а также 10 проб биоматериала от диких копытных.

Исследования проводились ФГБУ ВНИИЗЖ. Отрицательные результаты этих исследований прежде всего стали основой для принятия решения об изменении статуса по ящуру.

Эпизоотическая ситуация по ящуру на территории Челябинской области благополучная.

Напомним, ящур является опасным вирусным инфекционным заболеванием животных и людей, при котором поражаются слизистые покровы кожи. Болезнь передается человеку от больных животных. Заражение человека может произойти, главным образом, при употреблении сырого молока, молочных продуктов, мяса, реже – при непосредственном контакте с больными животными и при контакте с инфицированными предметами (подстилка, кормушка). Возможны случаи воздушно-капельного заражения.

Следует помнить, что во избежание возникновения инфекционных и паразитарных болезней, общих для человека и животных, нельзя приобретать мясо, молоко и другую продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли без ветеринарной справки на продукцию, напоминают в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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