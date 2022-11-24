Выборы главы нового муниципалитета в Челябинской области прошли без сюрпризов

Коркинский муниципальный округ возглавила Наталья Лощинина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение приняли единогласно участники заседания собрания депутатов Коркинского муниципального округа, прошедшего сегодня, 24 ноября.

Напомним, прием документов на участие в конкурсе закончился 17 октября. На участие в борьбе за кресло главы муниципалитета заявились четверо: Николай Курисько, Сергей Кутуев, Виталий Пипченко и действующий руководитель нового муниципалитета в статусе и.о., ранее – глава одноименного района Наталья Лощинина, именно ее считали фаворитом.

Коркинский муниципальный округ был образован в текущем году, объединив четыре муниципалита – город Коркино, поселки Роза и Первомайский, а также Коркинский район. Город и поселки располагались на территории Коркинского района, но муниципальные власти зачастую враждовали между собой.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»